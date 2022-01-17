Раскрыты тайные методы работы налоговиков

«Ведомости» раскрыли тайные методы работы Федеральной налоговой службы (ФНС) по определению кандидатов среди бизнеса для проведения проверок. По данным издания, ведомство имеет собственную систему начисления баллов, исходя из количества которых определяется вероятность доначисления налогов.

Речь идет о предварительном анализе тех или иных компаний, по итогам которого принимается решение о проведении официальной проверки. Многие эксперты жаловались на непрозрачность процесса. В середине января об этом же в рамках сессии Гайдаровского форума с участием главы ФНС Даниила Егорова говорил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он призвал ведомство сделать критерии назначения проверок более прозрачными.

По данным издания, у налоговиков есть специальная «методичка», при помощи которой они определяют целесообразность проведения проверки. При этом упор делается не на причастность компаний к возможным нарушениям, а на вероятность доначисления налогов и последующего их реального взыскания в пользу бюджета. Таким образом, именно компании, с которых с большей вероятностью удастся взыскать дополнительные средства, получают больше баллов, необходимых для принятия решения о проведении проверки.

Анализируется в основном добросовестность бизнеса при уплате НДС. Наиболее частое нарушение в этой области — создание цепочки фиктивных компаний, позволяющих обеспечить «входящий» НДС при покупке товаров и услуг. Впоследствии его можно предъявить к вычету и уменьшить на его величину налоговую базу. Фиктивные компании-«однодневки» создают искусственный «входящий» НДС и фактически являются нарушителями, но при этом в системе оценки ФНС получают наименьшее количество баллов.

В свою очередь средний и крупный бизнес, как правило, получает больше баллов и становится объектом проверок с последующими доначислениями налогов. ФНС делит все компании на три группы: в первые две попадают фактические и потенциальные выгодоприобретатели от нарушений, в третью — технические фирмы-«однодневки».

Среди известных критериев — стоимость основных средств организации (чем она выше, тем больше можно получить баллов), среднесписочная численность сотрудников, средний размер зарплаты и частота применения вычетов при уплате НДС.

Опрошенные изданием специалисты отметили, что чаще всего при таком подходе проверкам подвергаются компании среднего бизнеса, отвечающего критериям ФНС, но не способные позволить себе квалифицированных юристов. При этом зачастую они могут не иметь отношения к организаторам схем по уходу от уплаты налогов.

По статистике, только 26 процентов судебных разбирательств, касающихся начислению НДС, полностью или частично разрешаются в пользу бизнеса. За первые девять месяцев 2021 года 96 процентов проверок ФНС закончились доначислением налогов.

