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12:28, 15 ноября 2022Силовые структуры

Шанс стрелявшего в школе Казани Галявиева избежать пожизненного срока оценили

Юрист Карабанов заявил о возможности избежать пожизненного срока для Галявиева

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Признание вины в убийстве девяти человек казанским стрелком Ильназом Галявиевым может быть расценено судом как смягчающее обстоятельство. В результате обвиняемый получит шанс избежать пожизненного срока, заявил в разговоре с «Лентой.ру» заявил адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

Ильназ Галявиев, устроивший вооруженное нападение на школу в Казани, полностью признал в суде вину в убийстве девяти человек. «Вину признаю полностью», — произнес обвиняемый в зале Верховного суда Татарстана.

«Суд учитывает то, каким образом сам человек относится к своему преступлению, — сказал Карабанов. — Ведь одна из задач — это исправление осужденного, а не только восстановление социальной справедливости. И признание вины здесь как раз считается смягчающим обстоятельством и часто влияет на смягчение приговора».

В данном случае, как считает правозащитник, признание стоит расценивать, как юридическую защиту, ведь Галявиеву грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. А такой шаг дает шанс хотя бы однажды выйти из тюрьмы.

«Подобные прецеденты существуют. Например, в деле об организаторах Ореховской группировки пожизненное получил только преступник, не признавший своей вины. Другие, кто активно давал показания, содействовал в расследовании преступлений, получили до 20 лет лишения свободы и возможность выйти по УДО. Также суд учитывает деятельное раскаяние, когда человек содействует работе следствия, возмещает, если это возможно, ущерб», — добавил юрист.

Напомним, 19-летний Галявиев устроил массовый расстрел в казанской гимназии 11 мая 2021 года. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. После взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали.

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Наталия Белова
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