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10:37, 15 ноября 2022Бывший СССР

Подозреваемый в госизмене армянин передавал данные за обнаженные фотографии

Подозреваемый в госизмене армянин передавал данные спецслужбам за обнаженные фотографии

Фото: Christian Charisius / DPA / Globallookpress.com

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержала подозреваемого в государственной измене гражданина, который передавал данные иностранным спецслужбам за обнаженные фотографии собеседника. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Уточняется, что мужчина участвовал в военных сборах Министерства обороны республики, которые проводились в 2021 году с августа по ноябрь. Его обвинили в передаче через социальные сети информации о своем местоположении, а также о вооружении, численности личного состава, участниках сборов и других секретных данных.

Подозреваемый признался, что самостоятельно вышел на связь с иностранной разведкой, а за предоставленные сведения получил фотографии интимного характера.

Ранее экс-военный Армении, награжденный медалями «За безупречную службу» и «За участие в боевых действиях», был арестован по обвинению в государственной измене. По информации СНБ, злоумышленник был командиром отряда во время боев в Гадруте. Он и его сообщник фотографировали, а также снимали на видео воинские части и технику, после преступники отправляли сведения азербайджанской стороне.

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Кристина Есикова
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Подозреваемый в госизмене армянин передавал данные за обнаженные фотографии
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