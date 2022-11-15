Подозреваемый в госизмене армянин передавал данные за обнаженные фотографии

Подозреваемый в госизмене армянин передавал данные спецслужбам за обнаженные фотографии

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержала подозреваемого в государственной измене гражданина, который передавал данные иностранным спецслужбам за обнаженные фотографии собеседника. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Уточняется, что мужчина участвовал в военных сборах Министерства обороны республики, которые проводились в 2021 году с августа по ноябрь. Его обвинили в передаче через социальные сети информации о своем местоположении, а также о вооружении, численности личного состава, участниках сборов и других секретных данных.

Подозреваемый признался, что самостоятельно вышел на связь с иностранной разведкой, а за предоставленные сведения получил фотографии интимного характера.

Ранее экс-военный Армении, награжденный медалями «За безупречную службу» и «За участие в боевых действиях», был арестован по обвинению в государственной измене. По информации СНБ, злоумышленник был командиром отряда во время боев в Гадруте. Он и его сообщник фотографировали, а также снимали на видео воинские части и технику, после преступники отправляли сведения азербайджанской стороне.