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18:16, 15 ноября 2022Экономика

Набиуллина призвала готовиться к ухудшению ситуации в экономике страны

Глава ЦБ Набиуллина заявила о необходимости структурной перестройки российской экономики

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Экономическая ситуация в России может ухудшиться, признала глава Центрального банка (ЦБ) страны Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Нам действительно нужно очень трезво, с открытыми глазами смотреть на ситуацию — это главное. И быть готовыми к любому развитию ситуации», — призвала Набиуллина. Она также заявила, что, несмотря на наличие трудностей, необходимо проводить структурную перестройку российской экономики.

Набиуллина добавила, что задачей финансового сектора и денежно-кредитной политики является решение вопроса, каким образом финансировать будущие изменения в экономике страны.

Параллельно 15 ноября глава ЦБ заявила, что инфляция в России не сильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках, добавив, что низкий рост цен приносит пользу бизнесу и населению.

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Мария Грушко
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