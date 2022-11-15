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14:08, 15 ноября 2022Экономика

Набиуллина сравнила рост цен в России и других странах

Набиуллина: инфляция в России не сильно отличается от темпов роста цен в других экономиках
СюжетНаселение России:
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Пресс-служба Банка России / РИА Новости

Инфляция в России не сильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит РИА Новости.

«В итоге у нас сейчас инфляция не сильно отличается от инфляции в сопоставимых экономиках, хотя мы имели дело с куда более масштабными шоками», — отметила она, сравнивая ситуацию в России и других странах. Набиуллина добавила, что низкая инфляция приносит пользу бизнесу и населению.

Глава регулятора также сказала, что российские банки в настоящее время стабильны, а кредитование растет хорошими темпами. «На рынке мы не оставили хронически неустойчивых банков, которые не выдержали бы такого испытания и могли бы вызвать эффект домино», — пояснила она. Отказ международных фининститутов от работы с Россией Набиуллина назвала неприятными, но не разрушительным.

Кроме того, глава ЦБ считает, что масштабного финансового кризиса в мировой экономике можно избежать в случае повышения учетных ставок мировыми регуляторами.

По данным Росстата, потребительская инфляция в России с 1 по 7 ноября замедлилась до 12,52 процента в годовом выражении. Годовая инфляция в 19 странах, использующих евро, в октябре оказалась на уровне 10,7 процента по сравнению с 9,9 процента месяцем ранее.

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Платон Щукин
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