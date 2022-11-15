Венгрия возмутилась обвинениями в «распространении российских нарративов»

Сийярто: обвинения в «распространении российских нарративов» являются возмутительными

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посчитал возмутительными обвинения в «распространении российских нарративов» в адрес тех, кто придерживается мнения, что санкции наносят более серьезный урон Европе, чем России. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат рассказал, что на совещании глав МИД стран Евросоюза (ЕС) велось обсуждение о возможном принятии девятого пакета санкций, в ходе которого возник спор относительно эффективности ограничений. Некоторые из собравшихся, по его словам, заявили, что те, кто утверждает, что санкции не работают, используют российский нарратив. «Это возмутительно. От этого самым решительным образом надо отказаться... Нельзя говорить, что санкции не работают, потому что, если кто-то говорит правду, про него сразу говорят, что он использует российские нарративы», — заявил Сийярто.

Он также призвал осознать негативное влияние санкций на экономику Европы, которые ставят ее в «чрезвычайно опасное положение». Министр привел в пример Венгрию, которая платила за импорт энергии семь миллиардов евро в прошлом году, а в этом ее расходы составляют 17-19 миллиардов. «Если после этого кто-то будет оспаривать, что санкции для нас более болезненны, чем для тех, против кого они вводились, тот действительно живет в совершенно другой реальности», — подчеркнул Сийярто.

В октябре правительство Венгрии пообещало не допустить новых санкций ЕС, которые затрагивают поставки российского газа. Уточнялось, что контракты с «Газпромом» не влияют на позицию Будапешта по украинскому конфликту.