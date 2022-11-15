Президент Индонезии при открытии саммита G20 призвал «закончить войну»

Президент Индонезии Видодо открыл саммит G20 заявлением о необходимости «закончить войну»

Президент Индонезии Джоко Видодо открыл первую сессию саммита G20 призывом «закончить войну» ради будущих поколений людей. Его слова приводит РИА Новости.

«На нас лежит ответственность не только перед нашими народами, но и перед людьми всего мира. Быть ответственным в этой ситуации означает, что мы не должны создавать ситуации с нулевой суммой, и это также означает, что мы должны закончить войну», — подчеркнул Видодо. Он также заявил о последствиях в случае, если этого не произойдет. По словам лидера Индонезии, миру будет сложно «двигаться дальше». Уточняется, что какой-либо определенный вооруженный конфликт упомянут не был.

Ранее сообщалось, что большинство стран «Большой двадцатки» осудили специальную военную операцию России на Украине. Они согласовали проект итогового коммюнике саммита на Бали, в котором также значится «отказ от эры войн».