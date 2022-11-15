Страны G20 осудили действия России на Украине
FT: страны G20 решили оказаться от эры войн и осудили спецоперацию России на УкраинеСюжетСпециальная военная операция на Украине
Страны G20 согласовали проект итогового коммюнике саммита на Бали. Об этом сообщает Financial Times.
Среди прочего, в документе значится «отказ от эры войн». Также большинство стран «двадцатки» осудили специальную военную операцию России на Украине, как «приносящую огромные человеческие страдания и усугубляющую существующие факторы нестабильности в мировой экономике».
Саммит «Большой двадцатки» (G20) проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Президент России Владимир Путин отказался от участия в мероприятии, так как обстоятельства диктуют приоритет нахождения главы государства в стране, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.