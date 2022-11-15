Россиянам дали рекомендации по успешному прохождению собеседования на работу

«Известия»: успешно пройти собеседование на работу поможет грамотная самопрезентация

Эксперт по коммуникациям и специалист в области Public Relations Павел Шашлов рассказал, как успешно пройти собеседование при трудоустройстве на работу. Своими рекомендациями он поделился в беседе с «Известиями».

Специалист сообщил, что при прохождении собеседования важна грамотная самопрезентация, навыки которой можно отточить при помощи техники lift-talk, что переводится как «разговор в лифте». Он пояснил, что необходимо представить себя в лифте, в который неожиданно зашел владелец компании вашей мечты, перспективный клиент или потенциальный инвестор. «За 1-2 минуты, пока лифт спускается на первый этаж, вам нужно произвести наилучшее впечатление: представиться, кратко рассказать о себе и о том, чем вы можете быть полезным этому человеку и его компании», — указал Шашлов.

Эксперт посоветовал начать самопрезентацию с логичного, емкого и яркого захода, а также не забывать разбавлять красноречие цифрами и фактами, например, примером роста прибыли или успешного проекта. Помимо этого необходимо заранее подготовить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, продолжил он. Сам ответ должен быть запоминающимся, но не чересчур длинным. Кроме того, по словам Шашлова, следует уделить должное внимание правильному подбору одежды с учетом дресс-кода, принятого в компании.

Ранее стало известно, что женщины и возрастные соискатели стали более востребованы на российском рынке труда. Их стали чаще приглашать на собеседование после объявления частичной мобилизации в стране.