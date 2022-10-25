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16:16, 25 октября 2022Экономика

Женщины и возрастные россияне стали более востребованы на рынке труда

Cornerstone: женщины и возрастные россияне стали более востребованы на рынке труда
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: unsplash

После объявления частичной мобилизации в России работодатели стали чаще приглашать на собеседования женщин. Также оказались более востребованы возрастные соискатели, рассказал партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов, его слова приводит «Коммерсантъ».

«Ранее могли отказать в рассмотрении кандидату только потому, что ему больше 40-45 лет. Другой постулат, который больше относится к управленческим позициям, — у нас не хотели рассматривать женщин на ведущие позиции. После 21 сентября мы стали наблюдать другую картину: вдруг женщина стала очень востребованным сотрудником. Стали охотно смотреть кандидатов, которым 45, 50 и даже 55 лет», — пояснил он.

В hh.ru отметили, что выше всего спрос на сотрудниц женского пола в сфере безопасности и страхования. В целом ими стали чаще интересоваться в 21 профессиональной области из 28. Еще одна тенденция на рынке труда — привлечение сотрудников из ближайших стран. «Скоро мы увидим большое количество трудовых мигрантов, которые будут работать на всех уровнях в самых разных компаниях. Это не только разнорабочие, нас просят искать людей с высшим образованием: и технологов, и механиков, и специалистов по переработке газа», — отметил Быханов.

Ранее сообщалось, что после начала мобилизации вырос спрос на временных работников. За первые две недели октября количество вакансий, предлагающих временную работу, взлетело на 52 процента по сравнению с тем же периодом в сентябре.

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Платон Щукин
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