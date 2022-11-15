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09:31, 15 ноября 2022Путешествия

Посол РФ в Токио заявил о нежелании Японии возобновить прямые рейсы с Россией

Посол РФ Галузин: Япония не стремится возобновить прямое авиасообщение с Россией
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Посол РФ в Токио Михаил Галузин по случаю завершения своей миссии заявил о нежелании японской стороны возобновить прямое авиасообщение с Россией. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает ТАСС.

По его словам, после начала специальной военной операции на Украине Япония фактически прекратила осуществлять прямые рейсы с Россией, при этом воздушное пространство азиатской страны не закрыто для отечественных лайнеров. Дипломат отметил, что российская сторона настроена на восстановление прямого авиасообщения, однако японские власти к этому не стремятся.

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«Да, воздушное пространство Японии не закрыто для российских самолетов, и российское воздушное пространство не закрыто для японских самолетов — пассажирских и грузовых, — пояснил Галузин. — Но, как мы знаем, японская сторона прекратила полеты между Японией и европейским континентом через воздушное пространство России. Это была не наша инициатива».

Ранее сообщалось, что Япония отменила обязательное требование о сдачи ПЦР-тестов перед въездом в страну при наличии сертификата о трех прививках. Кроме того, теперь путешественники могут посещать популярную азиатскую страну не только в составе туристической группы, но и самостоятельно по путевке.

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Валентина Процкова
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