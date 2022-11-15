Россиянина задержали спустя несколько секунд после освобождения из колонии

В Ростове отсидевшего срок за грабеж мужчину задержали сразу после освобождения из колонии

В Ростове мужчину задержали спустя несколько секунд после его освобождения из исправительной колонии №5 (ИК-5), в которой он отбывал срок за грабеж. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает Telegram-канал Baza.

Момент задержания мужчины попал на видео. На кадрах видно, как силовики подходят к нему на крыльце учреждения и заламывают ему руки за спиной.

По данным следствия, находясь на зоне, мужчина активно поддерживал запрещенное в России экстремистское движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). В отношении него возбудили дело и отправили в СИЗО на два месяца, теперь ему грозит шесть лет заключения.

14 сентября сообщалось, что в Новгородской области российские заключенные создали в колонии ячейку АУЕ и вымогали деньги.