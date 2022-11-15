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19:17, 15 ноября 2022Силовые структуры

Россиянку заподозрили в убийстве избивавшего ее сожителя

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве сожителя, который регулярно ее избивал

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В Подмосковном Реутове правоохранители задержали женщину по подозрению в убийстве сожителя, накануне она позвонила матери с криками о помощи — мужчина в состоянии алкогольного опьянения бил ее и грозился расправой. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Тяжелораненого 40-летнего мужчину на площадке подъезда обнаружила мать подозреваемой. Она поспешила домой после звонка дочери с просьбами спасти ее от агрессивного сожителя. В тот вечер мужчина в очередной раз пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, принялся избивать женщину по животу и голове ногами, грозился ее убить. Однако дальше мужчина якобы взял деньги и ушел из квартиры. Приехавшая скорая не смогла его спасти.

Ранее сообщалось, что россиянка убила мужа из-за попытки выгнать ее из дома за неприготовленный ужин.

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Илона Палей
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