Россиянку заподозрили в убийстве избивавшего ее сожителя

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве сожителя, который регулярно ее избивал

В Подмосковном Реутове правоохранители задержали женщину по подозрению в убийстве сожителя, накануне она позвонила матери с криками о помощи — мужчина в состоянии алкогольного опьянения бил ее и грозился расправой. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Тяжелораненого 40-летнего мужчину на площадке подъезда обнаружила мать подозреваемой. Она поспешила домой после звонка дочери с просьбами спасти ее от агрессивного сожителя. В тот вечер мужчина в очередной раз пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, принялся избивать женщину по животу и голове ногами, грозился ее убить. Однако дальше мужчина якобы взял деньги и ушел из квартиры. Приехавшая скорая не смогла его спасти.

Ранее сообщалось, что россиянка убила мужа из-за попытки выгнать ее из дома за неприготовленный ужин.