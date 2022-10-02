Россиянка убила мужа из-за попытки выгнать ее из дома за неприготовленный ужин

Россиянин поссорился с возлюбленной из-за неприготовленного ужина и был убит

В Приморском крае по подозрению в убийстве задержана 40-летняя ранее судимая россиянка. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 30 сентября во Владивостоке уголовница и ее гражданский муж распивали в квартире алкоголь. Мужчина предъявил сожительнице претензии за неприготовленный ужин, завязалась ссора, в ходе которой мужчина попытался выгнать возлюбленную из дома. Тогда женщина схватила нож и нанесла колотый удар в подключичную область своей жертвы. Ранение оказалось смертельным.

СКР возбудил дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Выяснилось, что ранее женщина уже отбывала срок за аналогичное преступление, на свободу она вышла в 2018 году.

«В настоящее время фигурантка задержана и решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи СК провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы»,— рассказали в СКР.

27 сентября сообщалось, что суд в Кемеровской области приговорил 42-летнюю женщину к семи с половиной годам колонии общего режима за убийство подруги.