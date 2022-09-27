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Ссора подруг из-за мужчины закончилась убийством топором

В Кемеровской области женщина получила срок за убийство подруги топором из-за мужчины

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Суд в Кемеровской области приговорил 42-летнюю женщину к семи с половиной годам колонии общего режима за убийство подруги. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в августе 2021 года жертва преступления пришла в гости к своей подруге. Женщины выпили алкоголь, и гостья неожиданно завела разговор о том, что в доме хозяйки проживает ее бывший сожитель. В какой-то момент спор перерос в ссору, в ходе которой подруга высказала претензии из-за ушедшего к уголовнице мужчины и оскорбила ее нецензурными словами. Хозяйка взялась за топор и несколькими сильными ударами зарубила соперницу.

Сразу после совершенного преступления в дом вошел брат хозяйки, который и вызвал скорую и полицию. «Подозреваемая была задержана, со следствием она сотрудничала, вину признала», — сообщили в региональном управлении СКР.

29 апреля сообщалось, что в Якутии россиянка забила до смерти подручными предметами ревновавшего ее знакомого.

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Владимир Седов
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