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22:11, 15 ноября 2022Мир

Полянский назвал резолюцию ООН о репарациях Украине «фиговым листком»

Дипломат Полянский назвал резолюцию ООН о репарациях Украине «фиговым листком»
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24» оценил резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о репарациях, которые Россия должна выплатить Украине за вооруженный конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, с правовой точки зрения данный документ никому ничего не дает. «Очевидно, что у данного документа если и будут какие-то последствия, то это будет абсолютно искусственно притянутые за уши решения на национальном уровне, где резолюцией будут прикрываться только как фактически фиговым листком, не более того», — заявил он.

Дипломат назвал это «подрывом авторитета ООН». По его мнению, если организация «штампует неконсенсунсные противоречивые решения, которые лишь разделяют мировое сообщество, а не объединяют его на благие дела, то, конечно, укреплению авторитета организации это никоим образом не способствует».

Генассамблея ООН 14 ноября большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине, которую страна понесла «в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее».

Российские власти опасаются, что резолюция Генассамблеи станет основанием для западных стран разрешить использование заблокированных российских резервов для восстановления украинской инфраструктуры, получившей повреждения в результате боевых действий. Киев предварительно оценивает понесенный ущерб более чем в 300 миллиардов долларов, что примерно соответствует объему заблокированных средств.

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Марина Совина
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