Гросси рассказал о диалоге с Россией и Украиной по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси рассказал о диалоге с Москвой и Киевом о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

МАГАТЭ продолжает попытки договориться с Россией и Украиной о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). О диалоге по этому вопросу рассказал глава агентства Рафаэль Гросси после переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, передает ТАСС.

«Я рассказал министру о моих контактах с Дмитрием Кулебой, главой МИД Украины, и с русскими, о попытках выработать общую политическую волю для создания этой защитной зоны, что непросто. Но это не невозможно. И мы не сдаемся», — высказался директор МАГАТЭ.

Ранее Гросси заявлял, что эксперты МАГАТЭ опасаются, что ситуация на Запорожской АЭС выйдет из-под контроля из-за продолжающихся обстрелов и регулярных перебоев с внешним питанием. По его словам, обеспокоенность по поводу возможной катастрофы становится все больше из-за тревожной ситуации вокруг станции.