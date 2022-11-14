В МАГАТЭ заявили о тревожной ситуации на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что обеспокоенность из-за ситуации на ЗАЭС растет

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опасаются, что ситуация на Запорожской АЭС выйдет из-под контроля из-за продолжающихся обстрелов и регулярных перебоев с внешним питанием. Об этом рассказал гендиректор агентства Рафаэль Гросси в разговоре с изданием Indian Express.

По его словам, обеспокоенность из-за возможной катастрофы становится все больше из-за тревожной ситуации вокруг ЗАЭС. «Запорожье — это трагедия, которой нам нужно избежать. Если в Запорожье, не дай Бог, произойдет массовый ядерно-радиологический инцидент или аварийная ситуация, то, возможно, интерес к атомной энергетике [у стран] снизится», — предположил Гросси, комментируя возможный рост скептицизма в отношении атомной энергетики из-за боевых действий на Украине.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она находится под охраной российских военных с марта 2022 года. Станцию регулярно обстреливают.