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03:00, 15 ноября 2022Мир

США ввели санкции против российского разработчика микросхем

США ввели санкции против российского производителя микросхем «ПКК Миландр»
СюжетСанкции против России:

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении российской компании, разработчика и производителя интегральных микросхем «ПКК Миландр». Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Отмечается, что компания попала в список за то, что «работает или работала в российском секторе производства электроники». В Госдепе США утверждают, что «Миландр» является частью военной структуры научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Москвы.

Кроме того, Вашингтон также ввел санкции против трех компаний из Армении, Тайваня и Швейцарии, которые в США считают иностранными структурами «Миландра».

Ранее стало известно, что Минфин США ввел новые санкции против России. Под рестрикции Вашингтона попали 28 юридических и 14 физических лиц из России. В частности, ограничения коснулись жены и дочерей российского сенатора Сулеймана Керимова, а также нескольких связанных с ним компаний.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

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Ксения Назарова
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