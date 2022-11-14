США ввели новые санкции против России

Минфин США ввел санкции против 28 юридических и 14 физических лиц из России

Минфин США ввел новые санкции против России. Об этом сообщается в заявлении на сайте американского ведомства.

Согласно сообщению министерства, под рестрикции Вашингтона попали 28 юридических и 14 физических лиц из России. В частности, ограничения коснулись жены и дочерей российского сенатора Сулеймана Керимова, а также нескольких связанных с ним компаний.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против двух граждан и двух организаций из Ирана, подозреваемых в поставках боевых беспилотников в Россию. Под новые ограничения попали подведомственные Корпусу стражей исламской революции компания Qods Aviation Industries и Аэрокосмические силы Ирана.