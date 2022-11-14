ЕС ввел новые санкции против подозреваемых в поставках беспилотников в Россию

ЕС ввел санкции против граждан и юрлиц Ирана, подозреваемых в поставках БПЛА в Россию

Евросоюз ввел санкции против двух граждан и двух организаций из Ирана, подозреваемых в поставках боевых беспилотников (БПЛА) в Россию. Об этом сообщается на сайте «Официального журнала ЕС».

«Ввиду серьезности ситуации Совет [ЕС] считает, что два физических и два юридических лица, участвующих в разработке и поставке в Россию беспилотных летательных аппаратов, должны быть включены в перечень лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры», — отмечается в опубликованном документе.

Сообщается, что под новые санкции попали подведомственные Корпусу стражей исламской революции компания Qods Aviation Industries и Аэрокосмические силы Ирана.

Ранее ЕС ввел санкции против 11 физических и четырех юридических лиц Ирана. В ответ Министерство иностранных дел Исламской Республики ввело ответные санкции против организаций и СМИ Евросоюза.