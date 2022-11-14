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18:30, 14 ноября 2022Мир

ЕС ввел новые санкции против подозреваемых в поставках беспилотников в Россию

ЕС ввел санкции против граждан и юрлиц Ирана, подозреваемых в поставках БПЛА в Россию

Фото: РИА Новости

Евросоюз ввел санкции против двух граждан и двух организаций из Ирана, подозреваемых в поставках боевых беспилотников (БПЛА) в Россию. Об этом сообщается на сайте «Официального журнала ЕС».

«Ввиду серьезности ситуации Совет [ЕС] считает, что два физических и два юридических лица, участвующих в разработке и поставке в Россию беспилотных летательных аппаратов, должны быть включены в перечень лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры», — отмечается в опубликованном документе.

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Сообщается, что под новые санкции попали подведомственные Корпусу стражей исламской революции компания Qods Aviation Industries и Аэрокосмические силы Ирана.

Ранее ЕС ввел санкции против 11 физических и четырех юридических лиц Ирана. В ответ Министерство иностранных дел Исламской Республики ввело ответные санкции против организаций и СМИ Евросоюза.

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Глеб Бажуткин
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