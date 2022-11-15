Минобороны заявило о неудачной атаке ВСУ в ЛНР

Минобороны заявило о срыве атаки двух ротных групп ВСУ в направлении Куземовки в ЛНР

Российские военные сорвали атаку двух украинских ротных групп в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) были отброшены на исходный рубеж после безуспешной атаки. В результате Киев потерял до ста украинских военных, восемь танков, а также пять бронетранспортеров и шесть автомобилей.

13 ноября Минобороны сообщило, что российские военные отразили на краснолиманском направлении две атаки ВСУ. В операции участвовали российские силы до ротной тактической группы, атаки проводились в направлении населенного пункта Макеевка в ЛНР.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.