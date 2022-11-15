Российские призывники отправились со сборных пунктов в войска

МО РФ заявило об отправке срочников осенней призывной кампании со сборных пунктов в войска

Началась отправка призывников-срочников осенней призывной кампании со сборных пунктов в войска. Об этом заявили в Минобороны России, пишет ТАСС во вторник, 15 ноября.

В военном ведомстве пояснили, что основная часть призывников будет направлена в учебные центры для обучения по специальности на 4-5 месяцев.

Каждый будущий военный на призывном пункте будет обеспечен комплектом зимней формы одежды и получит армейский несессер, отметили в Минобороны.

Первые торжественные церемонии отправки срочников для прохождения военной службы по призыву в российских Вооруженных силах состоялись сразу в нескольких регионах страны. В ведомстве указали, что примерно 150 новобранцев из Свердловской области были направлены на Дальний Восток, первые призывники-сахалинцы поехали в мотострелковое соединение армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО). Кроме того, 30 призывников из Мурманской области убыли в одну из войсковых частей Западного военного округа.

В Минобороны напомнили, что осенний призыв не связан с проведением специальной операции на Украине.

Ранее глава военного ведомства Сергей Шойгу рассказал, что на одногодичную военную службу будут отправлены 120 тысяч человек. Он подчеркнул, что военные комиссариаты обеспечены всеми необходимыми материальными средствами, включая вещевое и медицинское имущество, а также средства индивидуальной защиты.