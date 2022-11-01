Шойгу раскрыл детали осеннего призыва срочников

Шойгу заявил, что на одногодичную военную службу будут отправлены 120 тысяч человек

На одногодичную военную службу будут отправлены 120 тысяч человек. Детали осеннего призыва, перенесенного на 1 ноября, назвал министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По словам главы военного ведомства, более 2,7 тысячи призывных комиссий приступили к работе в 85 российских регионах. «Всего призыву подлежат 120 тысяч человек для прохождения военной службы в течение 12 месяцев», — подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что военные комиссариаты обеспечены всеми необходимыми материальными средствами, включая вещевое и медицинское имущество, а также средства индивидуальной защиты.

В России 1 ноября начался осенний призыв на срочную службу в армию. Соответствующий указ ранее подписал президент страны Владимир Путин. Традиционная дата начала осеннего призыва в России — 1 октября, однако в этом году его перенесли на месяц. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, военкоматы были перегружены из-за проведения частичной мобилизации, поэтому начало призыва срочников сдвинули.