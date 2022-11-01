Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:43, 1 ноября 2022Россия

Шойгу раскрыл детали осеннего призыва срочников

Шойгу заявил, что на одногодичную военную службу будут отправлены 120 тысяч человек

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

На одногодичную военную службу будут отправлены 120 тысяч человек. Детали осеннего призыва, перенесенного на 1 ноября, назвал министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По словам главы военного ведомства, более 2,7 тысячи призывных комиссий приступили к работе в 85 российских регионах. «Всего призыву подлежат 120 тысяч человек для прохождения военной службы в течение 12 месяцев», — подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что военные комиссариаты обеспечены всеми необходимыми материальными средствами, включая вещевое и медицинское имущество, а также средства индивидуальной защиты.

В России 1 ноября начался осенний призыв на срочную службу в армию. Соответствующий указ ранее подписал президент страны Владимир Путин. Традиционная дата начала осеннего призыва в России — 1 октября, однако в этом году его перенесли на месяц. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, военкоматы были перегружены из-за проведения частичной мобилизации, поэтому начало призыва срочников сдвинули.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался об указе о завершении частичной мобилизации
В VK рассказали о новой функции
Бывшая стюардесса раскрыла «неприглядные стороны» работы бортпроводников
Латвия задумалась о судьбе российских нефтепроводов
В Кремле заявили о выполнении указа президента о мобилизации
Умер заслуженный артист России Евгений Калашник
Основатель ЧВК «Вагнер» назвал своих критиков тварями с «розовыми жопами»
Стали известны детали работ по газовому хабу в Турции
В «Тинькофф банке» заявили о принадлежащих организации правах на бренд
В Кремле ответили на вопрос о возможности ремонта «Северных потоков»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.