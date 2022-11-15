Сообщение о сборе гуманитарной помощи нижегородским госпиталем опровергли

В Минздраве Нижегородской области опровергли данные о сборе госпиталем гуманитарной помощи

Сообщение о том, что военный госпиталь в Нижнем Новгороде собирает гуманитарную помощь, оказалось недостоверным. Информацию опровергли в Минздраве Нижегородской области.

Первоисточник данных обнаружить не удалось. В начале ноября в соцсетях стали распространяться сообщения о том, что военный госпиталь в Нижнем Новгороде просит гуманитарную помощь. Один из таких постов, в частности, был замечен в сообществе «Затоновости Саров» в «Одноклассниках».

В посте говорится, что в военный госпиталь, расположенный на Ижорской улице в Нижнем Новгороде, привезли много раненых и им не хватает продуктов, а также предметов личной гигиены и одежды. Местных жителей просят привезти выпечку, протертые ягоды для морсов, соленья, блины, чай, кофе, колбасу, сыр, сахар, фрукты, пряники, печенье, а также зубные щетки, пасты, бритвенные принадлежности, носки.

В комментариях одна из пользовательниц написала, что ее смущает список требуемых продуктов. «Протертые ягоды, соленья, сыр, колбаса — все это запрещенные к передаче больным [продукты], так как можно легко отравиться или банально получить проблемы с ЖКТ», — написала она.

«Я работаю в этом госпитале. Не знаю, кто распространяет этот фейк, но это не от госпиталя. Ничего не нужно привозить. У вас просто ничего не примут и, тем более, не пропустят в приемный покой», — оставила комментарий другая пользовательница.

Еще одна комментаторша заявила, что в приемное отделение военного госпиталя поступило много звонков от нижегородцев насчет гуманитарной помощи. Но никакого сбора в учреждении не проводят, так как у пациентов все есть, уточнила она.

14 ноября министр нижегородского здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем Telegram-канале, что съездил в этот госпиталь и убедился, что пациенты обеспечены всем необходимым.

«Намеренно спрашивал всех пациентов, нужно ли им то, что некоторые активисты пытаются собрать для них. Напомню, что в сети гуляет список странной потребности — от соленых огурцов до шерстяных носков. Только мне раз семь этот список пересылали знакомые. Бойцы улыбаются на мой вопрос. Все есть. Все сыты и идут на поправку. Благодарят, конечно, за внимание, но в салатах и помидорах не нуждаются. По медицинской части тоже все в наличии имеется», — написал он.

Сообщения о сборе военным госпиталем в Нижнем Новгороде гуманитарной помощи не распространились в СМИ. В то же время эта информация встречалась в соцсети «ВКонтакте». Посты на эту темы были замечены в некоторых сообществах и на страницах нескольких пользователей.