В Молдавии назвали причину отключения электричества

Вице-премьер Молдавии: часть страны осталась без электричества из-за обстрела Украины

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну назвали причину отключения электричества в части республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Вице-премьер отметил, что поставки электроэнергии прекратились из-за автоматического отключения одной из линий электропередачи (ЛЭП). По его словам, это произошло на фоне ракетного обстрела энергетической инфраструктуры на Украине.

«Предприятие "Молдэлектрика" работает над восстановлением подключения к электричеству», — добавил Спыну.

Ранее сообщалось о перебоях с подачей электроэнергии в Молдавии, которые возникли из-за проблем на ЛЭП Вулканешты — Исакча, поставляющей электричество из Румынии. Отмечалось, что перебои наблюдались в Кишиневе и других крупных городах на севере и юге страны.