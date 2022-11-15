В Молдавии назвали причину отключения электричества
Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну назвали причину отключения электричества в части республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Вице-премьер отметил, что поставки электроэнергии прекратились из-за автоматического отключения одной из линий электропередачи (ЛЭП). По его словам, это произошло на фоне ракетного обстрела энергетической инфраструктуры на Украине.
«Предприятие "Молдэлектрика" работает над восстановлением подключения к электричеству», — добавил Спыну.
Ранее сообщалось о перебоях с подачей электроэнергии в Молдавии, которые возникли из-за проблем на ЛЭП Вулканешты — Исакча, поставляющей электричество из Румынии. Отмечалось, что перебои наблюдались в Кишиневе и других крупных городах на севере и юге страны.