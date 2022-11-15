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19:52, 15 ноября 2022Бывший СССР

В Молдавии назвали причину отключения электричества

Вице-премьер Молдавии: часть страны осталась без электричества из-за обстрела Украины

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну назвали причину отключения электричества в части республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Вице-премьер отметил, что поставки электроэнергии прекратились из-за автоматического отключения одной из линий электропередачи (ЛЭП). По его словам, это произошло на фоне ракетного обстрела энергетической инфраструктуры на Украине.

«Предприятие "Молдэлектрика" работает над восстановлением подключения к электричеству», — добавил Спыну.

Ранее сообщалось о перебоях с подачей электроэнергии в Молдавии, которые возникли из-за проблем на ЛЭП Вулканешты — Исакча, поставляющей электричество из Румынии. Отмечалось, что перебои наблюдались в Кишиневе и других крупных городах на севере и юге страны.

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Георгий Нестеров
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