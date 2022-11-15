Часть Молдавии осталась без электричества

В Молдавии часть страны осталась без света из-за проблем на ЛЭП из Румынии

В Молдавии наблюдаются перебои с подачей электроэнергии из-за проблем на ЛЭП Вулканешты — Исакча, которая поставляет в страну свет из Румынии. Об этом сообщает РИА Новости.

Без электричества осталась часть Молдавии. На данный момент перебои наблюдаются в Кишиневе и других крупных городах на севере страны, в районах Дрокии, Бричан, Единцев и Бельцев, а также и на юге — в Комрате, Кантемире, Кагуле.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких регионах Украины во вторник, 15 ноября, произошли массовые взрывы. В результате были повреждены и выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры. Позже жители украинских регионов начали сообщать о взрывах. Так, звуки взрывов были слышны в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях. Помимо этого, вечером несколько взрывов прогремели во Львове.