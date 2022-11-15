Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:34, 15 ноября 2022Путешествия

В России запустили еще один сервис для онлайн-бронирования отелей

МТС Travel запустил сервис для бронирования отелей в России

Фото: Frank Eiffert / Unsplash

Дочерняя компания МТС — МТС Travel — запустила онлайн-сервис для бронирования отелей по России. О появлении еще одной платформы для планирования путешествий во вторник, 15 ноября, сообщает ТАСС.

В настоящее время пользователям сервиса уже доступно около 14 тысяч гостиниц по стране, при этом их ассортимент и функции платформы обещают расширять. Оплачивать бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

В пресс-службе компании рассказали, что в будущем туристам также будет доступна покупка билетов на транспорт и бронирование экскурсий. Уточняется, что доступ к базе отелей и других объектов размещения предоставляет система бронирования гостиниц Bronevik.com, который был приобретен МТС Travel в июле 2022 года.

Ранее отечественные туроператоры назвали азербайджанский Шахдаг достойной заменой горнолыжным курортам Европы. За отдых на Шахдаге россиянам придется заплатить примерно 49 тысяч рублей на человека. В стоимость поездки включен перелет и недельное проживание в отеле с завтраками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на заявление Зеленского про «Минск-3»
Фьюри назвал условия для проведения боя против Усика
Владелец сгоревшего костромского клуба «Полигон» подал жалобу на свой арест
Ожесточенная схватка двух аллигаторов попала на видео
32-летняя Тодоренко раскрыла ритуал ухода за кожей
Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт исключили из совета по культуре Петербурга
Российский школьник искупался в бассейне и впал в кому
ВСУ в очередной раз обстреляли граничащий с Украиной российский поселок
Пожилая женщина с татуированным телом надела откровенный наряд и удивила фанатов
Подозреваемый в госизмене армянин передавал данные за обнаженные фотографии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.