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13:41, 10 ноября 2022Путешествия

Россиянам назвали достойную замену горнолыжным курортам Европы

АТОР: россиянам доступны туры на горнолыжный курорт Азербайджана Шахдаг от 49 тысяч рублей

Фото: Shutterstock

Российские туроператоры назвали азербайджанский Шахдаг достойной заменой горнолыжным курортам Европы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Сейчас путевки на зимний курорт предлагают Space Travel, «Русский Экспресс», FUN&SUN, PAC Group и «Интурист». Пакетные туры на Шахдаг с прямыми вылетами доступны туристам из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Минеральных вод и Новосибирска.

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За отдых на Шахдаге россиянам придется заплатить примерно 49 тысяч рублей на человека. В стоимость поездки включен перелет и недельное проживание в четырехзвездочном отеле Shahdag Hotel & Spa с завтраками. Рейс запланирован на 3 декабря.

При этом недельная путевка с вылетом 16 декабря обойдется россиянам в 56 тысяч рублей. В тур входят размещение в трехзвездочном отеле Zirve Hotel (завтраки включены) и перелет. Туроператоры предупреждают туристов, что курорт находится в 200 километрах от ближайшего аэропорта в Баку.

Ранее россиянам назвали самые бюджетные безвизовые страны для зимнего горнолыжного отдыха. По данным АТОР, выгоднее всего путешественникам из России обойдется поездка на грузинский курорт Гудаури. Стоимость тура без перелета стартует от 25 тысяч рублей на человека.

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Фариза Бацазова
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