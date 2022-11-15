Чиновников Новой Каховки перевезли в безопасное место

Администрация Новой Каховки покинула город из-за обстрелов ВСУ

Чиновники Новой Каховки покинули город из-за частых обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и переехали в более безопасные районы Херсонской области. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщила пресс-служба местной администрации в Telegram-канале.

Город оказался «под непосредственным огневым воздействием крупнокалиберной артиллерии и минометов» со стороны Украины, говорится в заявлении. Местные власти отмечают, что «неизбирательный огонь с левого берега Днепра сделал жизнь в городе небезопасной».

«Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений также покинули город и были передислоцированы», — сообщила пресс-служба и добавила, что населенные пункты региона не бросили.