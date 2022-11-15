Каховская ГЭС перестала вырабатывать электроэнергию

Врио главы Херсонской области Сальдо сообщил о прекращении выработки энергии Каховской ГЭС

Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) в Херсонской области перестала вырабатывать электроэнергию. Об этом 15 ноября заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо, его слова приводит РИА Новости.

«На сегодня турбины не выдают электроэнергию и необходимости в этом нет», — сообщил Сальдо. Он объяснил, что электроэнергия, которую вырабатывала ГЭС, использовалась в качестве балансировки в системе общего энергообеспечения и поэтому не играет в ней существенной роли.

Сальдо отметил, что если Вооруженные силы Украины (ВСУ) не подорвут плотину ГЭС, то ее можно будет восстановить в течение года.

13 ноября глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев констатировал, что степень разрушения Каховской ГЭС «грандиозна».

11 ноября представитель администрации города Руслан Агаев сообщил, что Украина увеличила интенсивность обстрелов Каховской ГЭС и гражданской инфраструктуры. Ранее российские журналисты подтвердили, что мост через Каховскую ГЭС был подорван.