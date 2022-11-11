Власти Новой Каховки заявили об увеличении обстрелов ВСУ Каховской ГЭС

Власти Новой Каховки заявили, что ВСУ увеличили обстрелы по Каховской ГЭС и городу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили обстрелы по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и гражданской инфраструктуре Новой Каховки. Об этом заявил представитель администрации города Руслан Агаев, его слова передает РИА Новости.

«Основной удар всегда приходится по ГЭС, не было ни дня, чтобы ГЭС не обстреливали. Но и усилились, и участились обстрелы жилых массивов, производственных [объектов — прим. «Ленты.ру»], вчера был обстрелян санаторий, также прилетали [снаряды — прим. «Ленты.ру»] по жилым массивам, бьют по подстанции», — сообщил представитель властей.

По словам Агаева, из-за увеличения ударов по городу все больше людей хотят уехать в другие российские регионы. Он отметил, что осуществляется перемещение населения, так как «идет прямая угроза со стороны Украины». Кроме того, как утверждает Агаев, украинские военные пытаются обесточить город, чтобы усложнить людям жизнь.

Ранее российские журналисты подтвердили, что мост через Каховскую ГЭС был подорван.

Гидроэлектростанция находится в пяти километрах от города Новая Каховка. ГЭС обеспечивает годовое регулирование стока реки Днепр для питания электроэнергией.

