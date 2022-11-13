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07:32, 13 ноября 2022Россия

Власти заявили о грандиозных разрушениях Каховской ГЭС

Глава администрации Новой Каховки: ГЭС получила грандиозные повреждения из-за ударов ВСУ

Фото: Валерий Стурит / ТАСС

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о грандиозных разрушениях Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

«Степень разрушения грандиозна, нужно говорить так. Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить ее будет достаточно быстро», — подчеркнул он.

По словам Леонтьева, восстановление станции займет «год или более». Помимо ГЭС, в Новой Каховке повреждено множество других крупных объектов инфраструктуры, в том числе Каховский магистральный канал и Северо-Крымский канал.

11 ноября представитель администрации города Руслан Агаев сообщил, что Украина увеличила интенсивность обстрелов Каховской ГЭС и гражданской инфраструктуры Новой Каховки. По его словам, из-за этого все больше людей хотят уехать в другие регионы. Он отметил, что осуществляется перемещение населения, так как «идет прямая угроза со стороны Украины».

Марина Совина
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