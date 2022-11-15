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09:19, 15 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский предложил включить в зерновую сделку николаевские порты

Владимир Зеленский предложил включить в зерновую сделку порты «Николаев» и «Ольвия»

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить зерновую сделку, включив в число портов, из которых вывозится сельхозпродукция, гавани Николаевской области. Его слова из видеообращения на саммите G20 приводит РИА Новости.

Он предложил для этого порты Николаев и Ольвия. Помимо этого, Зеленский выступил за бессрочное продление зерновой инициативы. Глава государства указал, что Украина может увеличить экспорт сельхозпродукции на миллионы тонн ежемесячно.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из портов Одессы, Южного и Черноморска. Действие текущего договора завершается 19 ноября.

Также в рамках выступления на саммите G20 Зеленский призвал лидеров стран-участниц «Большой двадцатки» усилить свое лидерство и остановить конфликт с Россией в соответствии с предложенным им мирным планом.

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Антон Похиляк
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