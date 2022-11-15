Глава ЦБ Набиуллина заявила, что на ипотечном рынке не заметили признаков перегрева

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на ипотечном рынке в России не заметили признаков перегрева. Однако регулятор высказал опасения по поводу кредитов на жилье с околонулевой ставкой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Набиуллиной, рост ипотеки в этом году достиг 12 процентов, несмотря на то что из-за сложившейся ситуации россияне стали откладывать решение о покупке квартиры. Однако показатель оказался ниже значения 2021 года, когда рост ипотеки достиг 21 процента. Тогда были зафиксированы признаки перегрева.

«Сейчас их нет, но нас беспокоит ипотека от застройщика, когда ставку якобы предлагают даже нулевую. Но при этом наш анализ показывает: стоимость квартиры в таком договоре на 20-30 процентов завышена. И часто переплата больше, чем проценты по кредиту», — заявила глава регулятора.

Ранее Центробанк допустил возможность ужесточения требований к ипотеке с низкими ставками. Представители регулятора отметили, что подобная практика способствует раздуванию пузыря на рынке ипотеки, а также несет высокие риски как для заемщиков, так и для банков.