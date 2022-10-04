ЦБ допустил ужесточение требований к ипотеке с низкими ставками

«Известия»: ЦБ может ужесточить требования к ипотеке под низкий процент

Российский Центробанк (ЦБ) допустил возможность ужесточения требований к ипотеке с низкими ставками. Как стало известно газете «Известия», речь идет о так называемых субсидируемых ипотечных кредитах, которые предлагают застройщики под экстремально низкие ставки вплоть до околонулевых.

Как пояснил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, такая практика способствует раздуванию пузыря на рынке ипотеки, а также несет высокие риски как для заемщиков, так и для банков. В перспективе регулятор мог бы ввести «надбавки» к уровню резервов по подобным займам. «В результате банки будут лучше оценивать свои риски и могут отказаться от выдачи таких кредитов, так как это будет давить на капитал и прибыль», — уточнил он.

В конце сентября директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова предупреждала, что ипотека с нулевой ставкой может нести риски для всех участников сделки. Среди прочего она отметила, что такая ипотека выглядит выгодно: заемщик ежемесячно платит меньше, застройщик может реализовать объекты без демонстрации снижения цены, банки сразу получают комиссию и могут потратить средства на инвестиции. При этом существуют риски, которые участники сделки не учитывают.

В свою очередь глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что околонулевые ставки по ипотеке являются маркетинговым ходом, который призван ввести заемщиков в заблуждение. Глава финансового регулятора заявила, что ЦБ будет принимать меры в отношении ставок ниже одного процента.

Говоря о перспективе запрета околонулевой ипотеки, представители рынка пришли к заключению, что это не обвалит продажи недвижимости, но может повлиять на покупательский спрос. Сейчас на такие программы приходится до трети ипотечных сделок. «Потенциальное прекращение выдачи кредитов с ультранизкими ставками может повлиять на спрос при покупке недвижимости в столице, потому что за ее пределами околонулевые ставки встречаются не так часто», — пояснила председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.