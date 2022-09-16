Оценены последствия запрета околонулевой ипотеки

Запрет ипотеки по околонулевой ставке повлияет на покупательский спрос

Запрет ипотеки по ставке около нуля процентов годовых не обвалит продажи недвижимости, но может повлиять на покупательский спрос. Последствия возможного принятия мер против этого вида кредитов на жилье оценили представители рынка, пишет РИА Новости.

По словам председателя совета директоров «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой, на программы субсидирования ставки застройщиками приходится до трети ипотечных сделок. «Потенциальное прекращение выдачи кредитов с ультранизкими ставками может повлиять на спрос при покупке недвижимости в столице, потому что за ее пределами околонулевые ставки встречаются не так часто», — пояснила эксперт.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка убеждена, что экстремально низкие ставки по ипотеке работают в основном на привлечение внимания к проекту, а сами покупатели понимают, что в таких случаях девелоперы завышают стоимость квартир. «Поэтому запрет на нулевую ипотеку не обвалит продажи, но усложнит конкуренцию среди застройщиков за клиентов», — предположила специалистка.

Относительно текущих сделок между застройщиками, заемщиками и банками специалистка пояснила, что все будет зависеть от стадии их договоренностей. «Если ипотека уже одобрена и зарегистрирована, то изменение ее условий невозможно. Однако пока еще неоформленные на бумаге соглашения могут и не состояться», — заключила эксперт.

Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала околонулевые ставки по ипотеке маркетинговым ходом, который призван ввести заемщиков в заблуждение. Глава финансового регулятора заявила, что ЦБ будет принимать меры в отношении ставок ниже одного процента.