В ЦБ рассказали о рисках ипотеки с нулевой ставкой

ЦБ: ипотека с нулевой ставкой может нести риски

Ипотека с нулевой ставкой может нести риски для всех участников сделки. Об этом рассказала директор департамента финансовой стабильности Центробанка (ЦБ) Елизавета Данилова, передает «Интерфакс».

Данилова отметила, что такая ипотека выглядит выгодно: заемщик ежемесячно платит меньше, застройщик может реализовать объекты без демонстрации снижения цены, банки сразу получают комиссию и могут потратить средства на инвестиции. При этом существуют риски, которые участники сделки не учитывают. В ЦБ думают над возможными способами решения проблемы и готовят доклад по теме.

Заемщик может столкнуться с проблемой, если захочет продать купленную с помощью ипотеки под ноль процентов квартиру — ее стоимость будет ниже рыночной на 30 процентов. Банки же рассчитывают, что такая ипотека будет погашена за 7-10 лет, как аналоги с более высокими ставками. Однако из-за низкой ставки у заемщика нет мотивации стараться быстрее погасить кредит. Данилова считает, что комиссия должна быть больше 30 процентов, однако банки искусственно занижают стоимость и соглашаются на 15-20 процентов. В долгосрочной перспективе это может привести к убыткам для кредитной организации.

Ранее в сентябре представители рынка оценили запрет ипотеки по околонулевой ставке. Эксперты считают, что такое решение может сказаться на спросе на недвижимость в столице, где чаще прибегают к такой ипотеке.