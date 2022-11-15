Певица Бритни Спирс пожаловалась на отсутствие шопинга в течение 15 лет из-за опеки отца

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс пожаловалась на отсутствие шопинга в то время, когда она находилась под опекой отца Джейми Спирса. Соотвествующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость рассказала, что не имела доступа к наличным деньгам и банковской карте в течение 15 лет. По словам певицы, в магазине охрана вводила пин-код за нее в случае какой-либо покупки, поскольку она не имела права приобретать любые вещи самостоятельно. «Я даже забыла, что значит покупать что-то, хотя я бы самой трудящейся в семье!» — заявила она.

Телезвезда уточнила, что впервые получила банковскую карту в октябре 2021 года. «Надеюсь, что мало людей знает о ситуациях, когда тебя преследуют мужчины во время прогулки в магазине, а потом покупают все за тебя. У меня отобрали право на шопинг на 15 лет. Когда я впервые сделала это сама, мои руки и ноги тряслись еще 15 минут», — посетовала Спирс.

Ранее в ноябре Бритни Спирс также призналась в заболевании на видео с танцем в спущенных шортах. В описании к публикации она рассказала, что танцы помогают ей справиться с болезнью, которая вызвала повреждение нервов на правой стороне тела. «Повреждение нервов бывает иногда, когда в мозг поступает недостаточно кислорода. Раньше я просыпалась три раза в неделю и чувствовала, как руки онемели. Такое ощущение, что на правой стороне у меня находятся маленькие иголки. Я не могла это принять. Забавно, но когда я танцую, я не чувствую боли», — заявила она.