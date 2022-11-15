Определены районы Подмосковья с самыми дешевыми новостройками

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: самые дешевые новостройки нашли в подмосковном Лыткарино

В октябре 2022 года самые дешевые массовые новостройки нашли в подмосковном районе Лыткарино. Локации Московской области с доступными по цене новыми квартирами определили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Лидером рейтинга в радиусе 20 километров от МКАД стал район Лыткарино — там жилье в строящихся домах в среднем стоит 5,6 миллиона рублей (121,3 тысячи рублей за «квадрат»). Второе место занимает Солнечногорский район со средней стоимостью лота 6,6 миллиона рублей (173,6 тысячи рублей за квадрат), на третьей позиции — Балашихинский район, где квартиры в новостройках массового сегмента обойдутся в 6,9 миллиона рублей (142,6 тысячи рублей за «квадрат»).

Среди лидеров также оказались районы Котельники (7,5 миллиона рублей за лот и 188,1 тысячи рублей за «квадрат»), Ленинский (8,1 миллиона рублей за лот и 170,2 тысячи рублей за «квадрат») и Люберецкий (8,1 миллиона рублей за лот и 193,8 тысячи рублей за «квадрат»). По данным «НДВ Супермаркет Недвижимости», средняя стоимость квартир в новостройках массового сегмента в ближайшем Подмосковье — 8,4 миллиона рублей (181,3 тысячи рублей за «квадрат»).

Ранее аналитики Est-a-Tet назвали районы Москвы с подешевевшим в октябре вторичным жильем. Лидером рейтинга стал Восточный административный округ (АО) — там средняя цена квадратного метра уменьшилась на 2,8 процента, до 274,5 тысячи рублей. В Зеленоградском АО «квадрат» подешевел на 2,7 процента, до 210,8 тысячи рублей, в Северо-Западном АО — на 2,6 процента, до 366,3 тысячи рублей.