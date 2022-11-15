Подсчитаны средства россиян в зарубежных банках

ЦБ: в 2022 году россияне перевели в зарубежные банки 63,1 миллиарда долларов

В 2022 году россияне стали чаще переводить денежные средства в иностранные банки — за девять месяцев депозиты увеличились в два раза, до 63,1 миллиарда долларов (3,8 триллиона рублей) против 30,6 миллиарда долларов в январе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Граждане начали активно выводить деньги за рубеж после начала спецоперации на Украине. Только в феврале из России было переведено 4,3 миллиарда долларов, что стало рекордной с 2018 года суммой. Агентство отмечает, что за более ранние периоды регулятор не публикует статистику.

После того как ЦБ ввел ограничения на вывоз валюты из страны, весной объем выводимых средств снизился: в марте россияне перевели на депозиты 1,7 миллиарда долларов, в апреле — 1,4 миллиарда, в мае — 1,7 миллиарда. В середине мая регулятор ослабил ограничения на фоне резкого укрепления рубля, и в июне граждане перевели за рубеж в три раза больше средств, чем раньше, — объем операций составил 5,2 миллиарда долларов.

В июле и августе из страны, согласно подсчетам ЦБ, было выведено 5,6 и 5,4 миллиарда долларов соответственно. Максимальный объем переведенных за рубеж средств пришелся на сентябрь — 6,7 миллиарда долларов. Запрет на вывод денег за рубеж продлен до 31 марта 2023 года, сообщал ранее регулятор.

Для вывода средств из страны россияне часто выбирают Казахстан и Грузию. Так, за год объем остатков по вкладам и текущим счетам россиян в банках Казахстана за год увеличился в 3,5 раза, до 88,1 миллиарда рублей, и в банках Грузии — в четыре раза, до 70,8 миллиарда рублей.