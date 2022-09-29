Центробанк продлил ограничения по выводу денег за рубеж еще на полгода — до 31 марта 2023

Российский Центробанк (ЦБ) продлил ограничения по выводу денег за рубеж еще на полгода. Они будут действовать до 31 марта 2023 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

В ЦБ уточнили, что россияне и граждане дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до одного миллиона долларов, по системам денежных переводов — не более 10 тысяч долларов (или эквивалент в иной иностранной валюте). «Кроме того, физические лица — нерезиденты, работающие в России, вправе перевести за рубеж средства в размере заработной платы», — говорится в сообщении.

Ранее регулятор также на полгода продлил ограничения на переводы денег для нерезидентов недружественных стран со счетов брокеров. Представители ЦБ добавили, что данные меры были приняты для поддержания финансовой стабильности в стране. «Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих», — уточнил регулятор.