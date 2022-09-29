ЦБ продлил ограничения по выводу денег за рубеж
Российский Центробанк (ЦБ) продлил ограничения по выводу денег за рубеж еще на полгода. Они будут действовать до 31 марта 2023 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
В ЦБ уточнили, что россияне и граждане дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до одного миллиона долларов, по системам денежных переводов — не более 10 тысяч долларов (или эквивалент в иной иностранной валюте). «Кроме того, физические лица — нерезиденты, работающие в России, вправе перевести за рубеж средства в размере заработной платы», — говорится в сообщении.
Ранее регулятор также на полгода продлил ограничения на переводы денег для нерезидентов недружественных стран со счетов брокеров. Представители ЦБ добавили, что данные меры были приняты для поддержания финансовой стабильности в стране. «Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих», — уточнил регулятор.