Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

ЦБ продлил ограничения на переводы денег для нерезидентов недружественных стран

ЦБ продлил запрет на вывод средств нерезидентов недружественных стран со счетов брокеров

Фото: Omid Armin / Unsplash

Центробанк России продлил ограничения на переводы денег для нерезидентов недружественных стран со счетов брокеров еще на полгода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что подобные операции Банк России приостанавливает с 1 октября. Запрет продлится еще шесть месяцев, до 1 апреля 2023 года. Представители ЦБ добавили, что данные меры были приняты для поддержания финансовой стабильности в стране. «Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих», — говорится в сообщении.

Ранее зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Центробанк не видит возможности смягчить ограничения по снятию долларов и евро со счетов из-за ограничений западных стран на ввоз валюты в Россию. В августе Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты с счета или вклада до 9 марта 2023 года. Остается лимит в 10 тысяч долларов или на такую же сумму в евро. Россияне могут снять в валюте только те средства, которые были на счету, или вклад до 9 марта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
США предупреждали Украину о приближении крылатых ракет
Путин заявил о формулировании всех критериев частичной мобилизации
Названа стоимость самого дешевого жилья в популярной пляжной стране
Испытана бионическая поджелудочная железа
Россиянам раскрыли дешевый способ выехать за границу без очередей
Привязывавшая дочь к кровати и выгонявшая ее из дома раздетой мать получила срок
Власти приграничного региона сообщили о многочисленных повреждениях опор ЛЭП
Туристов популярного курорта предупредили об оставляющих загадочные шрамы жуках
На Украине улицу Короленко переименовали в честь националиста
Прокуратура США заочно обвинила Дерипаску в «нарушении санкций»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.