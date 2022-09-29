ЦБ продлил ограничения на переводы денег для нерезидентов недружественных стран

ЦБ продлил запрет на вывод средств нерезидентов недружественных стран со счетов брокеров

Центробанк России продлил ограничения на переводы денег для нерезидентов недружественных стран со счетов брокеров еще на полгода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что подобные операции Банк России приостанавливает с 1 октября. Запрет продлится еще шесть месяцев, до 1 апреля 2023 года. Представители ЦБ добавили, что данные меры были приняты для поддержания финансовой стабильности в стране. «Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих», — говорится в сообщении.

Ранее зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Центробанк не видит возможности смягчить ограничения по снятию долларов и евро со счетов из-за ограничений западных стран на ввоз валюты в Россию. В августе Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты с счета или вклада до 9 марта 2023 года. Остается лимит в 10 тысяч долларов или на такую же сумму в евро. Россияне могут снять в валюте только те средства, которые были на счету, или вклад до 9 марта.