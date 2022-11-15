В России утвердили максимальный размер пособия по безработице

Кабмин России: максимальный размер пособия по безработице в 2023 году составит ₽12 792

Правительство России утвердило максимальный размер пособия по безработице на 2023 год — его размер составит 12 792 рублей. Об этом говорится в постановлении кабмина.

Согласно документу, в 2023 году для граждан, признанных безработными, устанавливается минимальная величина пособия в размере 1,5 тысячи рублей и максимальная величина пособия — 12 792 рублей (в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице, пять тысяч рублей — в следующие три месяца).

15 ноября Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о государственном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, на эти цели из федерального и регионального бюджетов будет направлено 1,7 триллиона рублей.