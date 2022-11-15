В Совфеде отреагировали на предложение Зеленского о «формуле мира»

Сенатор Цеков заявил, что Зеленский не уполномочен принимать серьезных решений

Предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» с неприемлемыми требованиями к России свидетельствует о том, что он не уполномочен принимать никаких серьезных решений в нынешней ситуации, а также не заинтересован в этом. Так отреагировал сенатор от Крыма Сергей Цеков, пишет РИА Новости.

По словам парламентария, условия, которые выдвигает Зеленский, говорят о том, что к решению вопроса по ситуации на Украине он не имеет реального отношения, в отличие от США и стран Евросоюза. «Это не выступление настоящего лидера страны, это несерьезно», — подчеркнул Цеков.

Сенатор добавил, что из «формулы мира» можно согласиться только с одним пунктом — требованием справедливости.

Ранее украинский лидер выдвинул ряд условий, выполнение которых должно прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права». Новыми требованиями Зеленского стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.