Известный телеведущий высказался о критике КВН

Телеведущий Пушной назвал КВН телепроектом «с огромными ограничениями со всех сторон»

Известный российский музыкант, телеведущий, бывший участник КВН Александр Пушной высказался о критике в отношении телеигры. В эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском Радио», запись которого доступна на YouTube, он заступился за КВН, назвав его проектом «с огромными ограничениями со всех сторон».

Пушной обратил внимание, что сегодня многие бывшие участники КВН резко высказываются о телеигре. «Это, по-моему, даже такая часть настроения кавээнщика. Он должен всегда говорить: "Вот в наше время было лучше"», — отметил он.

Телеведущий заявил, что сам он не будет критиковать передачу. Как объяснил Пушной, он понимает, что КВН — это телепроект, у которого есть «огромные ограничения со всех сторон». «Если КВН их (ограничения — прим. «Ленты.ру») не будет соблюдать, он перестанет быть телевизионным проектом», — добавил он.

Ранее известный стендап-комик, бывший капитан команды КВН «Парапапарам» Иван Абрамов рассказал, какие вещи его больше всего раздражали в проекте. По словам артиста, ему, в частности, не нравилось, что все шутки должны были сначала одобрить авторы и кураторы команды, а затем редакторы и руководитель КВН Александр Масляков.

В сентябре экс-кавээнщик Иван Пышненко раскрыл главную проблему телеигры. Серьезным недостатком КВН он назвал то, что из него уходят чемпионы.