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23:34, 15 ноября 2022Мир

В разведке США заявили о причастности России к падению ракет в Польше

AP: представитель разведки США заявил о причастности России к падению ракет в Польше

Фото: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

В разведке США допустили, что Россия могла быть причастна к падению ракет на востоке Польши. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

«Высокопоставленный представитель разведки США сказал, что российские ракеты пересекли границу Польши, являющейся членом НАТО, убив двух человек», — пишет издание.

Другой источник также заявил Associated Press, что российские ракеты поразили объект в Польше рядом с украинской границей.

Ранее представитель Минобороны США бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер отреагировал на сообщения о падении якобы российских ракет на территории Польши. «Мне не о чем вас проинформировать на данном этапе», — указал он.

Марина Совина
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