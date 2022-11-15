Пентагон отреагировал на падение ракет на территории Польши

Пентагон не подтверждает сообщения о падении двух российских ракет в Польше

Представитель Минобороны США бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер отреагировал на падение двух ракет на территории Польши. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о телефонном разговоре с властями Польши в связи с сообщениями о падении якобы российских ракет, Райдер заявил, что Вашингтон пока не может сообщить о контактах с Варшавой по данному вопросу.

«Мне не о чем вас проинформировать на данном этапе», — указал Райдер. По его словам, Пентагон также не подтверждает информацию о якобы имевшем место падении российских ракет.