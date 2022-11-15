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18:02, 15 ноября 2022Силовые структуры

Ксения Собчак тайно посетила офис «Ростеха»

Машину журналистки Собчак заметили около офиса «Ростеха» в Москве

Журналистка Ксения Собчак, чей коммерческий директор арестован по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова с помощью анонимного Telegram-канала, тайно посетила организацию — ее машину заметили около офиса компании. Соответствующее видео публикует издание Baza.

По его информации, минивэн Mercedes приезжал к зданию госкорпорации на Малой Пироговской улице в Москве.

Как рассказали ТАСС в окружении журналистки, в офисе «Ростеха» назначены переговоры Собчак и Чемезова, направленные на «улаживание конфликта». Агентство запросило комментарий компании.

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Ранее источники Baza сообщили, что почти половина эксклюзивной информации, опубликованной в связанном с вымогательством Telegram-канале «Тушите свет», поступала от Собчак, которую называют его владелицей. Кроме того, по их словам, канал был оформлен на одну из рабочих сим-карт ведущей.

Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский арестованы по делу о вымогательстве у Чемезова. Правоохранители в конце октября провели обыски в подмосковном доме журналистки. Ее планировали допросить, однако она покинула страну сразу после того, как были задержаны Романовский и Суханов. Позже Собчак вернулась в Россию.

Варвара Кошечкина
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