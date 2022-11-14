Объяснена роль Собчак в работе связанного с вымогательством Telegram-канала

Baza: почти половина эксклюзивной информации для канала «Тушите свет» поступала от Собчак

Почти половина эксклюзивной информации, опубликованной в связанном с вымогательством денег анонимном Telegram-канале «Тушите свет», поступала от журналистки Ксении Собчак, которую называют его владелицей. Об этом со ссылкой на источники пишет Baza.

В частности, по словам собеседника издания, именно с подачи Собчак в канале были размещены посты, посвященные подготовке к вечеринке в честь дня рождения олигарха Романа Абрамовича, празднованию дня рождения телеведущей Марии Китаевой и дня рождения миллиардера Андрея Бокарева.

«У Собчак много знакомых и много информации по светской тематике, поэтому сами понимаете... Она отправляет, что узнала, журналисты ставят. Но когда канал стал очень быстро набирать популярность, некоторые герои публикаций начали подозревать саму Собчак в сливах», — объяснил источник роль журналистки в работе канала.

Согласно данным другого собеседника Baza, «Тушите свет» был оформлен на одну из рабочих сим-карт Собчак, и метка «владелец» в числе администраторов канала стояла напротив ее имени. Еще четыре человека имели право публиковать посты.

11 ноября бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев, задержанные в рамках уголовного дела о вымогательстве с помощью канала «Тушите свет», в своих показаниях заявили, что Собчак является его владелицей. Оба фигуранта дела предоставили договоры, которые они подписали с ведущей. Судя по документам, журналистка имеет прямое отношение к названному каналу.

Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Правоохранители провели обыски в подмосковном доме журналистки в конце октября. Ее планировалось допросить, однако фигурантка покинула страну сразу после того, как был задержан Романовский и ее коммерческий директор Кирилл Суханов.